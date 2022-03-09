الصين تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستقدم مساعدات إنسانية لجمعية الصليب الأحمر الأوكرانية، وذلك بناء على طلب الجانب الأوكراني.



وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي إن الإمدادات بقيمة 5 ملايين يوان (نحو 791 ألف دولار أمريكي) تشمل المواد الغذائية والضروريات اليومية.

وأوضح أن "الدفعة الأولى من الإمدادات شحنت من بكين اليوم الأربعاء"، مشيرا إلى أنه سيجري تسليم الدفعات الأخرى إلى جمعية الصليب الأحمر الأوكرانية في أقرب وقت ممكن عبر الوسائل المناسبة.

وكان سيرجي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة قد قال، إن 211 مدرسة و43 مستشفى في أوكرانيا تضررت أو دمرت "بسبب العدوان الروسي على بلادنا".

وقال مندوب أوكرانيا إن الدفاع عن بلاده "يحمي العالم من الجوع"، وإن "هجوم القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية سيؤثر على سلاسل توريد الغذاء العالمية".

وشدد كيسليتسيا على أن "روسيا تسهل فقط الممرات الآمنة التي تقود فقط إليها وبيلاروسيا"، داعيا "المجتمع الدولي للضغط على روسيا لاحترام وقف إطلاق النار وتفادي كارثة إنسانية واسعة".

وقال: "على روسيا أن تضع حدًا لبث المعلومات الخاطئة والتلاعب بحياة المدنيين وعدم إجبارهم على الهروب باتجاهها"، مضيفا "روسيا مستمرة في قصف جميع المدن الأوكرانية وهو ما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء".

واتهم مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة القوات الروسية بعرقلة "عمل الممرات الإنسانية واستهداف مركبات الفارين وحافلات الإجلاء"، لافتا إلى أن "روسيا مستمرة في انتهاك معايير القانون الإنساني الدولي".