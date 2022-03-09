«تايم»: بوتين سيصعد من عملياته العسكرية في أوكرانيا.. والمخابرات الأمريكية: الأسوأ لم يأت بعد

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

بعد أيام من غزوه لأوكرانيا، أخبر رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية الكونجرس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس لديه نهاية سياسية مستدامة"، مؤكدين أن هناك تكاليف إنسانية أكبر قادمة.

وقالت الصحفية فيرا بيرجنجرن، في مقال لها بصحيفة "تايم"، إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز أخبر المشرعين في جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن التهديدات العالمية، قائلاً إن بوتين "غاضب ومحبط في الوقت الحالي، وانه من المرجح أن يحاول سحق الجيش الأوكراني دون أي اعتبار للخسائر في صفوف المدنيين."

وتقول الكاتبة إنه بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الروسي، بعدما واجه مقاومة شرسة بشكل غير متوقع من القوات الأوكرانية، فإن محللي المخابرات الأمريكية قالوا إنه "ليس من المتوقع أن يتراجع بوتين عن موقفه بل علي العكس قد يسعي إلي تصعيد الموقف العسكري".

وأضاف المحللون أن الرئيس الروسي "يشعر بالحزن لأن الغرب لا يعطيه الاحترام المناسب ويرى أن هذه حرب لا يمكنه تحمل خسارتها".

ويرى المحللون الأمنيون الأمريكيون أنه سيكون من الصعب على الروس الاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية والسيطرة عليها، إذ أنه وبالنظر للوضع الحالي، فإنه من الصعب "تثبيت نظام مستدام مؤيد لروسيا في كييف في مواجهة ما يعتقد تمرداً واسعاً وكبيراً".

وأشارت الكاتبة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، إن أوكرانيا "لن تكون انتصارًا لبوتين أبدًا، وقد يكون الرئيس الروسي قادرًا على الاستيلاء على مدينة، لكنه لن يتمكن أبدًا من السيطرة على البلد بأكملها".

وأكد مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز أن موسكو استهانت بقوة المقاومة الأوكرانية ذات الدوافع العالية، بجانب التحديات التي قد تعوق الجيش الروسي والتي تشمل الصعوبات اللوجيستية والروح المعنوية إلي جانب سوء التخطيط في تنفيذ العمليات العسكرية.

كما أشار مدير وكالة المخابرات الدفاعية، اللفتنانت جنرال سكوت بيرييه، إلى مئات مقاطع الفيديو والتي أظهرت مركبات روسية مدمرة وجنوداً روسيين أسرى، بالإضافة إلى مقتل ما بين 2000 إلى 4000 جندي روسي حتى الآن في أقل من أسبوعين منذ بدء الحرب، فيما تكبدت الولايات المتحدة 2400 قتيل عسكري فقط خلال 20 عامًا في أفغانستان.

وقدم رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية تقييماً دقيقاً لطريقة تفكير بوتين، واصفين قراره بالحرب على أوكرانيا بأنه "مسألة عقيدة شخصية للزعيم الروسي"، وذلك من أجل تحقيق طموح شخصي ظل يراوده لسنين طويلة، بحسب قولهم.

كما أشار المسئولون الأمنيون الأمريكيون إلى التداعيات المحتملة للدول التي انضمت إلى بوتين، معتبرين أن الزعيم الصيني شي جين بينج وقادة آخرون "غير راضون" عما يرونه في أوكرانيا.

وقال المسئولون إن حلفاء بوتين "لم يتوقعوا الصعوبات الكبيرة التي سيواجهها الروس"، مضيفين أنهم (الحلفاء) قلقون من الضرر الذي قد يلحق بهم لارتباطهم الوثيق بالرئيس الروسي، وذلك بجانب العواقب الاقتصادية في الوقت الذي يواجهون فيه معدلات نمو سنوي أقل مما عانوه لأكثر من ثلاثة عقود.

وتقول الكاتبة في مقالها إن المحللون يركزون الآن على الكيفية التي سيواجه بها بوتين إساءة تقديره للموقف في أوكرانيا، وإساءة تقديره لرد فعل الدول الغربية، بالإضافة إلي إساءة تقديره لموقف القوات الروسية في أوكرانيا حالياً.