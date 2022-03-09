شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة ماعت: مشاركة النساء فى مفاوضات السلام تزيدُ فرص نجاحها بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة حوارية بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس تحت عنوان "دور المرأة العالمى فى بناء السلام"، وذلك بالشراكة مع الجمعية الوطنية الفرنسية وعدد من منظمات المجتمع المدنى الفرنسى فى حضور مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة وصناع السياسات من بينهم نواب الجمعية الوطنية، أعضاء برلمانيين فرنسيين، وآخرين من ممثلى المجتمع المدنى، الناشطات النسويات، والإعلاميين.

هدفت الندوة إلى التركيز على فرص وتحديات المرأة فى مجال بناء السلام على النطاق الإقليمى والدولى، والآليات التى تعتمدها الحكومات لدعم المرأة فى هذا الصدد والمتوقع من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية اتباعه كنهج مستدام لتعزيز الأثر الاجتماعى والسياسى للمرأة، كذلك مشاركة الخبرات والدروس المستفادة ذات الصلة.

وأكد الخبير الحقوقى أيمن عقيل، خلال مشاركته، أن اليوم العالمى للمرأة يعد فرصة للاحتفال بالتقدم المحقق فى مجال العدالة والمساواة الجندرية وعلى الرغم من ذلك لازال هناك العديد من التحديات التى بحاجة لمعالجة فورية مؤكدا ضرورة العمل لتهيئة بيئة مستجيبة للمنظور الجنسانى خاصة فى مجال بناء السلام.

كما أوضح عقيل، أنه لا يمكن إغفال الأثر الإيجابى الناتج عن دمج ومشاركة المرأة فى عمليات ومفاوضات بناء السلام، مشيرا إلى أن مشاركة النساء فى مفاوضات السلام تزيدُ بنسبة 20% من فرص نجاح واستمرار الاتفاقيات الناتجة، وهكذا أكد على أهمية دعم المنظمات النسائية وتبنى قرار مجلس الأمن 1325 وهو أساس "أجندة المرأة والسلام والأمن" الذى لحق به تسع قرارات أخرى مكملة له تشكل جميعها أجندة وجدول أعمال المرأة، السلام والأمن.

وعلى صعيد آخر، استعرض عقيل تجارب نسائية عربية مؤثرة فى بناء السلام دحضا للصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعى، وتنوعت هذه التجارب ما بين مصر حيث أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب، وكذلك تمثيل المرأة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل فى اليمن، والملتقى النسائى بين منظمات المجتمع النسوية والأحزاب المستقلة فى السودان، وغيرهم من نماذج سورية وعراقية.