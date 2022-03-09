شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يحيون ذكرى "يوم الشهيد" مع أسر الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيى عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صباح اليوم الأربعاء، ذكرى يوم الشهيد مع أبناء وأسر عدد من شهداء الواجب.

وشارك أعضاء التنسيقية طابور الصباح مع أبناء الشهيد عادل عبدالحميد بمدرسة الملك فهد التجريبية للغات في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية أحمد حسبو وعمرو عبدالباقي وحسن ضوة، بالإضافة إلى النائبة إيمان الألفي، زوجه الشهيد عادل عبدالحميد.

كما شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، صباح اليوم، في طابور الصباح مع أبناء الشهيد أحمد شحاتة، بمدرسة بيرلز بمدينة الشروق، بحضور أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، نور الشيخ، أحمد يحيى، والنائبة رحاب عبدالغني، زوجة الشهيد.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إحياء ذكرى يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام.