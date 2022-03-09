شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المُشرفة على انتخابات الوفد: إشراف قضائى كامل من النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 مارس 2022، ويتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب، أن عملية التصويت سوف تبدأ في تمام العاشرة صباحًا وتنتهي في الخامسة مساءًا.

وأكدت اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي كامل متمثل في هيئة النيابة الإدارية، مشيرة إلى أنه تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة في المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وتهيب اللجنة المشرف على انتخابات رئاسة الوفد 2022 يأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكامة الواقية التي ستوزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية الفرز تُجرى تحت إشراف قضائي، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق وذلك تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواُ وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواُ وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواُ والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواُ وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.