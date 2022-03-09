المنظمة الطوعية "آلارم فون": غرق 50 مهاجرا قبالة مياه ليبيا ومصير مجهول لـ60 آخرين انطلقوا من تونس

اسماعيل عبد الحي - أعلنت المنظمة التطوعية (آلارم فون)، غرق 50 مهاجرا كانوا على متن قارب قبالة سواحل ليبيا نهاية الشهر الماضي، في حين أنه لا معلومات عن مصير 60 آخرين غادروا الساحل التونسي قبل خمسة أيام.

ووفق المنظمة، التي تدير خطا ساخنا لعمليات الإنقاذ بمياه البحر الابيض المتوسط، تعود مأساة تحطم قارب المهاجرين إلى 27 شباط/فبراير الماضي قبالة مياه صبراتة وان “من بين 50 شخصًا كانوا على متن القارب، لم ينج أحد”، بينما “تم العثور على أكثر من عشر جثث على الساحل الليبي”. واشارت (آلارم فون) إلى أن نظام الحدود في الاتحاد الأوروبي “لا يزال يقتل المهاجرين”.

اما عن المهاجرين الذي انطلقوا من تونس في غضون ذلك، تقول السلطات-حسب المنظمة- أنه ليس لديها معلومات بشأنهم.