اسماعيل عبد الحي - وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه أقوى زعيم في العالم.

ذكرت صحيفة "استادو دي ميناس" أن بولسونارو قال، في الإشارة إلى الرئيس الروسي بوتين: "التقيت قبل عدة أسابيع أحد أقوى زعماء العالم".

وأضاف، في الإشارة إلى أوكرانيا، أن "أحد أقوى زعماء العالم الذي تحدثتُ إليه حوالي ثلاث ساعات يواجه اليوم نزاعا مع البلد المجاور".

وكان الرئيس البرازيلي قد وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه ممثل كوميدي. وقال بولسونارو في المؤتمر الصحفي إن مصير الشعب الأوكراني يقرره ممثل كوميدي تم انتخابه رئيسا للجمهورية.

وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فيفري لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا لما قاله بوتين.

سبوتنيك