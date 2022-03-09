زاخاروفا: متطرفون بـ”أساليب داعشية” يقاتلون مع الجيش الأوكراني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كررت روسيا، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن الهدف يتمثل في نزع سلاح كييف و”اجتثاث النازية”، في إشارة إلى “المقاتلين القوميين” الذين تعتبرهم متطرفين.

كما شددت على أنها لا تسعى للإطاحة بالسلطة في كييف، مضيفة أنها ستنفذ الأهداف التي حددتها لإعادة أوكرانيا إلى وضعها الحيادي، آملة أن يتم ذلك عبر المحادثات.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي، أن القوات الأوكرانية تضم كتائب متطرفة، زاعمة أن بلادها أثبتت استخدامها الأسلحة الفوسفورية والمحرمة.

إلى ذلك، أضافت قائلة إن متطرفين يستخدمون أساليب داعش أتوا من الشرق الأوسط والغرب، يقاتلون مع القوات الأوكرانية.

أما في ما يتعلق بالأسلحة البيولوجية، فأكدت أنه تم العمل على تطوير أسلحة مماثلة في أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

كما حملت الإدارة الأميركية مسؤولية الأحداث الحالية، قائلة “عليها تقديم تفاصيل حول ما كانت تفعله في الأراضي الأوكرانية”.

إلى ذلك، حملت زاخاروفا دول الناتو الجزء الأكبر من المسؤولية في الأزمة الأوكرانية.

وكررت التأكيد على أن بلادها لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا أو انتهاك سيادتها أو تغيير السلطة فيها. وتابعت مبررة العملية العسكرية، معتبرة أنها “كانت ضرورية بعد اعتداءات لثماني سنوات على منطقة دونباس في الشرق الأوكراني”، وفق تعبيرها.