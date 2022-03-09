السيسي يبحث مع بوتين تطورات أزمة أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول “التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي على “ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين”.

وأوضح “استعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف”.

كما أكد على “متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المُتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا”.

وأعرب عن “التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم”.

ووفق البيان فإن “الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي”.