شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء هولندا: “بوتين” يهاجم أوكرانيا بدم بارد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس وزراء هولندا مارك روتي، إن الرئيس الروسي بوتين يهاجم أوكرانيا بدم بارد.

ودعا روتي إلى “تخفيف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة”، مؤكدًا على ضرورة تشديد العقوبات الصارمة على “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس”، وفقًا لـ”العربية”.

وتابع “نحن بحاجة إلى اتحاد أوروبي وناتو قويين لمواجهة روسيا”، داعيًا إلى “زيادة الصرف على الدفاع في أوروبا”.

وأكد على ضرورة “وضع حد لسفك الدماء ووقف الغزو الروسي لأوكرانيا”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لأسبوعين متتاليين منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حظرًا أميركيًا تاريخيًا على واردات النفط الروسية في أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا لحربها على أوكرانيا، أمس الثلاثاء.