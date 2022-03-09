شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ترسل أمريكا صواريخ باتريوت إلى بولندا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا بغرض “النشر الدفاعي” لمواجهة أي تهديد محتمل لحلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

وقال الكابتن آدم ميلر المتحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية، مساء الثلاثاء، إنه “بتوجيه من وزير الدفاع وبناء على دعوة من حلفائنا البولنديين، وجه الجنرال وولترز، قائد القيادة الأمريكية الأوروبية بإعادة وضع بطاريتي باتريوت في بولندا”.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي “لحماية القوات، ودعم التزامنا بالبند الخامس”.

كما نفى البيان أن يدعم هذا الإجراء “بأي حال من الأحوال أي عمليات هجومية”، في إشارة إلى المبدأ القائل إن الهجوم على عضو واحد في حلف شمال الأطلسي هو هجوم على جميع الأعضاء.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لأسبوعين متتاليين منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حظرًا أميركيًا تاريخيًا على واردات النفط الروسية في أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا لحربها على أوكرانيا، أمس الثلاثاء.