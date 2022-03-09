شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية علينا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الكرملين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا عن طريق محاصرتها من جميع الجهات.

وأوضح أنه ليس من الواضح مدى استمرار الاضطرابات في أسواق النفط، مؤكدًا أن روسيا ستدافع عن مصالحها في ظل العقوبات الغربية.

وأكد أن روسيا كانت وستبقى ضامنا موثوقا لأمن الطاقة في أوروبا والعالم، مضيفًا أنه يجب أن يعرف العالم الحقيقة بشأن البرامج البيولوجية في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه دول الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا، بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي بدأت منذ 13 يومًا.

وأوضح أنه من بين هذه العقوبات، فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية، وأن العقوبات تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد خلال الأسبوعين الماضيين.

من جانبها، كشفت وزيرة الخارجية البريطانية، أنها ستبحث مع المسؤولين في واشنطن دعم أوكرانيا وإضعاف اقتصاد روسيا.