شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تبدأ دراسة على حبوب مضادة لكورونا للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة فايزر اليوم الأربعاء، إنها بدأت دراسة على حبوبها المضادة لفيروس كورونا للأطفال الذين لا يدخلون المستشفى وتتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ويُسمح باستخدام أقراص (باكسلوفيد) من شركة فايزر في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة للأطفال من عمر 12 عاما أو أكبر أو البالغين الأكثر عرضة للخطر، لكن لا توجد أدوية تؤخذ بالفم مضادة لفيروس كورونا مصرح بها في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا.

وتخطط شركة الأدوية لضم 240 طفلا في الدراسة في مجموعتين للأطفال من عمر ستة إلى 17 عاما.

تضم المجموعة الأولى الأطفال الذين لا تقل أوزانهم عن 40 كيلوجراما، والأخرى أطفالا تتراوح أوزانهم بين 20 و40 كيلوجراما.