الاتحاد الاوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

وقالت فرنسا، في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، إن "العقوبات الجديدة ستتضمن قيودا على القطاع البحري، بالإضافة إلى استبعاد ثلاثة بنوك في روسيا البيضاء من نظام سويفت المصرفي".

واضافت انه "سيتم اعتماد العقوبات بشكل رسمي من قبل زعماء الاتحاد، المكون من 27 دولة، في قمة تُعقد في فرساي بفرنسا، يومي الخميس والجمعة".



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديثه للصحفيين، قوله "أعلنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على روسيا وهم يشنون هذه الحرب".