انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة عقوبات جديدة تستهدف كبار المسؤولين ورجال الأعمال من ذوي النفوذ السياسي في روسيا.
وقالت فرنسا، في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، إن "العقوبات الجديدة ستتضمن قيودا على القطاع البحري، بالإضافة إلى استبعاد ثلاثة بنوك في روسيا البيضاء من نظام سويفت المصرفي".
واضافت انه "سيتم اعتماد العقوبات بشكل رسمي من قبل زعماء الاتحاد، المكون من 27 دولة، في قمة تُعقد في فرساي بفرنسا، يومي الخميس والجمعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديثه للصحفيين، قوله "أعلنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على روسيا وهم يشنون هذه الحرب".
واضافت انه "سيتم اعتماد العقوبات بشكل رسمي من قبل زعماء الاتحاد، المكون من 27 دولة، في قمة تُعقد في فرساي بفرنسا، يومي الخميس والجمعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديثه للصحفيين، قوله "أعلنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على روسيا وهم يشنون هذه الحرب".