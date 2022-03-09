امين العاصمة: هناك ثورة عمرانية بمدينة بغداد

وقالت الامانة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "امين بغداد قام بجولة ميدانية في مدينة بغداد شملت مناطق حي الفرات بجانب الكرخ رفقة النائب غاندي الكسنزاني ومجمع زيونة السكني بجانب الرصافة رفقة النائبين محسن المندلاوي وبيداء خضر وكذلك جولة في أحياء مدينة الصدر ولقائه عدداً من المواطنين ".واضافت ان "الامين اطلع على الواقع الخدمي لمنطقة حي الفرات مؤكداً الشروع بإعلان تطوير محلة ٨٩٣ خلال اسبوع ضمن رؤية نهضة بغداد كما وجه بالاهتمام بقطاع النظافة وتشكيل لجنة لمعالجة الاسواق العشوائية وتهيئة سوق نظامي للمنطقة".

واشارت الامانة الى ان "امين بغداد اطلع ايضاً على اعمال تطوير واكساء مجمع زيونة السكني"، مبيناً " انجاز اكساء ٢٠ ساحة من مجموع ٢٥ ساحة والمباشرة بأكساء الشوارع الرئيسية في المجمع البالغ عددها (٥) شوارع و انجاز شارعين منها ، داعياً أهالي المجمع للتعاون مع ملاكات امانة بغداد عبر الازالة الطوعية لما تبقى من التجاوزات لاعادة الشكل الحضري للمجمع واحيائه من جديد".

واوضح البيان ان " المعمار علاء معن قال: "نعلن عن العديد من المشاريع بجانبي العاصمة بغداد الكرخ والرصافة ضمن جدول زمني وزياراتنا مستمرة في جميع احياء بغداد ، وهناك ٧٨ مشروعاً جاري العمل على تنفيذها ولدينا في مدينة الصدر ٦٠ مشروعاً يتم تطوير ٢٥ موقعاً منها تتضمن ١٥ قطاعاً و١٠ شوارع وقرب تطوير ٣٤ قطاعاً جديداً بعد الاعلان عن ١٧ قطاعاً ونحن في طور الاعلان عن ١٧ قطاعاً أخرى في المدينة ".

واختتم ان " هناك ثورة عمرانية في مدينة بغداد يلمسها المواطن يوميا ".