الكرملين يتهم واشنطن بالعربدة والحرب الاقتصادية ويحذر من الرد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

اتهم الكرملين اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بإعلان حرب اقتصادية على روسيا تنشر الفوضى العارمة في أسواق الطاقة، وأكد أن موسكو تفكر مليا في طريقة الرد على حظر النفط الروسي.



ويواجه الاقتصاد الروسي أكبر أزماته منذ 1991 الذي شهد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية شملت كل القطاع المالي الروسي تقريباً بعد غزو أوكرانيا.

وصور ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين العقوبات الغربية بـ "عربدة عدائية" نشرت الفوضى في الأسواق العالمية، وحذر من امتداد الاضطرابات إلى أسواق الطاقة العالمية.

وقال بيسكوف: "يمكنك أن ترى العربدة.. العربدة العدائية التي نشرها الغرب، وهذا بالطبع يجعل الموقف صعباً للغاية ويجبرنا على التفكير بجدية".

وبسؤاله عن حظر على واردات النفط والطاقة من بلاده والذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال بيسكوف، إن روسيا كانت وستظل مورداً للطاقة يعتمد عليه. لكنه أضاف أن موسكو ستفكر الآن بجدية بالغة في الرد.

وتابع قائلاً: "الموقف يتطلب تحليلاً عميقاً، هذا القرارات التي أعلنها الرئيس بايدن، إذا كنت تسألني ما الذي تعتزم روسيا فعله، فروسيا ستفعل ما هو ضروري للدفاع عن مصالحها".

وقال: "الولايات المتحدة أعلنت قطعاً حرباً اقتصادية على روسيا وتشن تلك الحرب".