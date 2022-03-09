هولندا: لسنا مستعدين للتخلي عن موارد الطاقة الروسية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست مستعدة بعد للتخلي عن موارد الطاقة الروسية.



وأوضح روته، في بيان من باريس قبل لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تدعو إلى "التخفيف من اعتمادنا على النفط والغاز الروسيين والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة"، لكنه أضاف أنه لا يدعو إلى "وقف موارد الطاقة الروسية اليوم".

وأكد رئيس الوزراء أن "العقوبات الأوروبية الصارمة تؤثر على القادة والمسؤولين الروس"، مشددا على ضرورة وقف ما وصفه بـ"سفك الدماء والغزو الروسي لأوكرانيا".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت، أمس الثلاثاء، حظرا على واردات الطاقة الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما أكدت بروكسل أنها لن تستغني عن النفظ والغاز الروسيين في الوقت الراهن.