الأردن يعمل لإجلاء آخر مجموعة من رعاياه من سومي الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، أنه يعمل على تأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين وعائلاتهم وعددهم 17 شخصا، إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن خلية الأزمة في الوزارة تقوم بالتنسيق حاليا لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين وعائلاتهم بحسب المسجلين لدى الوزارة، وعددهم (17) شخصا، إلى خارج مدينة سومي.

وقال السفير الأردني في بخارست سفيان القضاة عبر "تويتر": "بحمد الله، وصلت الآن لمركز حدود سيريت الروماني أول مجموعة من أبنائنا الأردنيين 17 و4 من الأخوة الفلسطينيين بعد أن بذلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جهود كبيرة لإخلاء 120 أردنيا من مدينة سومي الأوكرانية، وكان في استقبالهم قنصلنا والنشامى الأردنيين".

وأضاف: "فور وصولهم إلى بوخارست سيتم تأمينهم إلى الأردن".