شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: واشنطن قد تفرج عن المزيد من احتياطيات النفط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية آموس هوشتاين يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى ستدرس سحب المزيد من براميل النفط من الاحتياطيات إذا لزم الأمر. وأضاف هوشتاين "إذا احتجنا إلى القيام بشيء ما مرة أخرى على أساس عالمي مع حلفائنا، فسنقوم بذلك". ووافقت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية، على بيع 60 مليون برميل من الخام إجمالاً في محاولة لوقف ارتفاع أسعار النفط.

