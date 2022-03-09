شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توصى بسرعة ترميم سور الدير الأبيض فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الإعلام اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن انهيار سور الدير الأبيض فى سوهاج.

بداية الاجتماع اعتذرت النائبة مرثا محروس عن حضور الاجتماع لظروف طارئة، وقد استعرضت اللجنة موضوع طلب الإحاطة، ونصه أنه في الوقت الذى تنتهج الدولة المصرية استراتيجية جديدة في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعظيم قيمة الآثار والحضارة المصرية العريقة الممتدة من فترة مصر القديمة إلى مصر المسيحية ثم مصر الإسلامية بما تحمله كل مرحلة من مكون هام في الشخصية المصرية المتصلة بأرض مصر الطيبة نجد أن هناك إهمال يقع من وزارة السياحة والآثار على سور الدير الأبيض والأحمر بمدينة سوهاج، ويترك عنايتهم، والحفاظ عليهم إلى أن سقط سور من أهم الآثار في الدير الأبيض في سوهاج يوم 6 يناير 2022 ويسبب جمة مما يفقدنا أثرا تاريخيا ودينيا له قيمة في التراث المصري الأصيل.

وعقب على هذا الأمر، الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، موضحا بأن الدير الأبيض مسجل بسوهاج بعداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951، وصدر قرار اللجنة الدائمة بجلستها بتاريخ 14/12/2021 بالموافقة على استكمال عمل البعثة جامعة Yale الأمريكية بالدير الأبيض".

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على البند الأول من البرنامج والحفاظ على حماية الدار الشمالي والصيانة، والموافقة على أعمال فك وتركيب الأجزاء التي ظهر عليها الميول والتي تمثل الخطورة، وذلك حفاظا على الجدار من الانهيار والسقوط حفاظا على الشكل والطابع الإثرى والأصول المعمارية للأثر، وتم تحرير محضر إثبات حالة بتاريخ 6/1/2022 م بشأن الانهيار الجزئي بالجدار الشمالي لكنيسة الدير الأبيض بغرب سوهاج، وتم عمل تقرير فنى عن حالة الدير الأبيض الأثرى (الجدار الشمالى).

وأشار إلى أنه تم مخاطبة مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف بتاريخ 9/1/2022، وبتاريخ 28/2/2022 م لسرعة تكليف الإدارة الهندسية للتدخل العاجل لدرء الخطورة عن الموقع الإثرى خشية من انهيار الجدار، كما تم مخاطبة نيافة الأسقف العام للدير الأبيض بتاريخ 9/1/2022 بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو درء الخطورة وإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للجدار الشمالي من كنيسة الدير الأبيض غرب سوهاج، وجارى التنسيق مع بعثة مركز البحوث الأمريكية بالدير الأبيض لسرعة استكمال اعمال البعثة بكنيسة الدير الأبيض غرب سوهاج تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 14/12/2021.

وبدروه، قال العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحف بوزارة السياحة والأثار إن الوزارة ليس لديها مانع من الترميم وسوف يتم إسناد أعمال الترميم إلى أحد المقاولين وجارى إعداد مقايسة لترميم السور الخاص بالدير الأبيض والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 13 مترا، وعلى امتداد 76 مترا طولا.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة سرعة قيام وزارة السياحة والآثار بموافاة اللجنة في مدة أقصاها تاريخ 29 /3/2022 م بتقرير يتضمن تحديد الجهة المسئولة عن تمويل تنفيذ اعمال الترميم بسور الدير الأبيض بسوهاج والتكلفة الاجمالية لأعمال المقايسات والاستشارات الهندسية التي تم إعدادها من قبل الوزارة.