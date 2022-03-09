شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: مستوى التهديد وصل إلى الحدود القصوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن مستوى التهديد وصل إلى الحدود القصوى.

وأوضح أن أوكرانيا أظهرت على مدار أسبوعين بأنها لن تستسلم، مؤكدًا وقوع كارثة إذا لم يفرض الحلفاء منطقة حظر طيران.

وأكد زيلنسكي، الجيش الروسي يمكنه أن يدمر البنية التحتية الأوكرانية لكنه لن يدمر شجاعة الشعب الأوكراني.

وأضاف أنه سيواصل مع شعبه وجيشه، الدفاع عن الحدود وجميع البلاد، مجددًا طلبه بتزويده بالطائرات العسكرية.

وأشار إلى أنه يجب حل مسألة نقل الطائرات المقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا بشكل عاجل، وأن أوكرانيا ستواصل العمل لإجراء جولة رابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا.

في الوقت نفسه أعلنت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية فصلت محطة تشيرنوبل النووية عن الشبكة الكهربائية للبلاد، مؤكدة وجود مفاوضات مكثفة مع الحلفاء من أجل الحصول على المساعدات اللازمة.