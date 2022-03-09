شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية تُعلق قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات النمساوية اليوم، أنها قررت تعليق قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا لجميع البالغين.

وأوضحت أنه سيتم تعليق قانون يجعل التطعيم ضد الفيروس إلزاميا لجميع البالغين، بعد شهر واحد فقط من سريان التشريع لأول مرة في الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا عقب إعلان وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي كارولين إدستادلر، تعليق التطعيم الإلزامي، مؤكدة أن خبراء الصحة لا يرون حاجة لتطبيق هذا التطعيم الإجباري فعليًا بسبب المتحور أوميكرون.

وحتى أمس، أعلنت السلطات الصحية في النمسا تسجيل ما يقرب من 3 ملايين حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 15000 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وفي وقت سابق، فرض البرلمان النمساوي التطعيم الإلزامي للوقاية من عدوى كورونا في خطوة غير مسبوقة في القارة الأوروبية.