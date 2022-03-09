شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سفينة غرقت في القطب الجنوبي منذ 107 أعوام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
عثر فريق من العلماء على حطام سفينة “السير إرنست شاكلتون”، قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية، وذلك بعد مرور أكثر من 107 أعوام على غرقها.
ولم يعثر على السفينة التي تحطمت في الجليد وغرقت ببحر ويديل عام 1915، حتى انطلقت بعثة أطلق عليها “إنديورنس 22” من كيب تاون بجنوب إفريقيا، الشهر الماضي.
وتمكن فريق البعثة من اكتشاف الحطام على عمق 3008 أمتار، وعلى بعد 4 أميال جنوب الموقع الذي تم رصد السفينة فيه لآخر مرة.
ووصف قائد الحملة جون شيرز العثور على حطام السفينة بأنه “أكثر عمليات البحث عن حطام السفن صعوبة في العالم”، حسبما نقلت صحيفة “ذا جارديان”.
وأضاف شيرز: “إلى جانب عثورنا على الحطام، فقد تمكنا من إجراء بحث علمي مهم في المنطقة مرتبط بالمناخ والبيئة”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على سفينة غرقت في القطب الجنوبي منذ 107 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.