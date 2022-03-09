غوتيريش: جائحة «كورونا» لم تنتهِ

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان في الذكرى الثانية لانتشار وباء «كوفيد - 19»، أن الجائحة العالمية لم تنتهِ، وتوزيع اللقاحات في العالم لا يزال يتسم «بانعدام مساواة فاضح»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال غوتيريش: «الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة فيما تعاني أعداد لا تُحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية».

وأضاف: «بفضل إجراءات صحة عامة غير مسبوقة وتطوير سريع جداً للقاحات، تنجح مناطق عدة في العالم في السيطرة على الجائحة. لكن نرتكب خطأ فادحاً إن رأينا أنها انتهت».