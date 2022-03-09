لافروف يجري محادثات مع نظيره الأوكراني في تركيا

09 مارس , 2022 وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أ ف ب). نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن وزير الخارجية سيرجي لافروف يتوجه اليوم الأربعاء إلى تركيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

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