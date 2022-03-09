«الحرس» الإيراني يعلن وضع قمر عسكري في المدار

أعلن الحرس الثوري الإيراني وضع قمر صناعي عسكري ثانٍ في المدار، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء، في خطوة تتزامن مع مراحل حاسمة في مباحثات إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية إن «القمر الصناعي العسكري الثاني، نور 2، تم إطلاقه إلى الفضاء عبر (الصاروخ) الناقل للأقمار الصناعية قاصد من قبل القوة الجو - فضائية للحرس الثوري، ووضع بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كيلومتر».

وأشار الحرس إلى أن «نور 2» هو قمر استطلاع عسكري. وهي المرة الثانية يعلن فيها الحرس نجاحه في إطلاق قمر صناعي عسكري، بعدما أفاد في 22 أبريل (نيسان) 2020 عن وضع «نور 1» في المدار، مؤكداً أنه «أول قمر» إيراني من هذا النوع. وأكد موقع «سباه نيوز» الإيراني اليوم أن هذا القمر «لا يزال موجوداً ويقوم بإرسال المعلومات».