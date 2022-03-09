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محرز يتوج بلقب جديد مع السيتي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-09 | 13:14

محرز يتوج بلقب جديد مع السيتي

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توج لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز، اليوم الاربعاء، بلقب لاعب شهر شباط في السيتي ، وذلك إثر ما قدمه مع الفريق على مدار الشهر الماضي .
فقد شارك اللاعب الجزائري في انتصارات مانشستر سيتي بالتسجيل وصناعة الأهداف مما جعل له بصمة واضحة مع الفريق ، وهو ما منحه التفوق على أقرانه بالتتويج بلقب الأفضل .

ويذكر ان محرز ساهم في فوز فريقه في ديربي مانشستر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد لليونايتد بعد ان سجل الهدف الثالث لفريقه.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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