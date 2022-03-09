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انت الان تتابع خبر محرز يتوج بلقب جديد مع السيتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-09 | 13:14
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توج لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز، اليوم الاربعاء، بلقب لاعب شهر شباط في السيتي ، وذلك إثر ما قدمه مع الفريق على مدار الشهر الماضي .
فقد شارك اللاعب الجزائري في انتصارات مانشستر سيتي بالتسجيل وصناعة الأهداف مما جعل له بصمة واضحة مع الفريق ، وهو ما منحه التفوق على أقرانه بالتتويج بلقب الأفضل .
ويذكر ان محرز ساهم في فوز فريقه في ديربي مانشستر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد لليونايتد بعد ان سجل الهدف الثالث لفريقه.
ويذكر ان محرز ساهم في فوز فريقه في ديربي مانشستر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد لليونايتد بعد ان سجل الهدف الثالث لفريقه.
المحرر: سعد أحمد
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