محرز يتوج بلقب جديد مع السيتي

فقد شارك اللاعب الجزائري في انتصارات مانشستر سيتي بالتسجيل وصناعة الأهداف مما جعل له بصمة واضحة مع الفريق ، وهو ما منحه التفوق على أقرانه بالتتويج بلقب الأفضل .

ويذكر ان محرز ساهم في فوز فريقه في ديربي مانشستر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد لليونايتد بعد ان سجل الهدف الثالث لفريقه.

