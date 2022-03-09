العمل توضح بشأن تأمين رواتب الإعانة الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة

وقالت وكيل الوزارة عبير مهدي الجلبي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس الوزارة صوت على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار كبدل (غلاء معيشة) لأربع فئات ومنها المتقاعدين والموظفين فضلاً عن الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل".وأضافت، أن "اجتماعاً عقد اليوم برئاسة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وكالة عدنان كريم سلمان وحضور والنائب الاول لرئيس الهيئة علي الحلو ومدير عام دائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم، بهدف إعداد دراسة عن آلية دعم العوائل الفقيرة وفق المنحة المذكورة آنفاً".

وبينت، انه "تم مطالبة مجلس الوزراء بتأمين رواتب الاعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ خلال الاشهر القادمة بغض النظر عن الظروف التي سترافق اقرار موازنة 2022 نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد من غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية".



واشارت الجلبي الى، ان "رواتب الاعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ تعد بالنسبة للوزارة خطاً احمرا لا يمكن المساس بها كونها تخص أشد الفئات التي تحتاج الى الدعم من قبل الحكومة"، لافتة الى ان "الوزارة تسعى بكل ما لديها لضمان حقوق جميع الفئات المشمولة بخدماتها".