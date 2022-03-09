الزاملي يوجه دعوة هامة لديوان الرقابة المالية - عاجل

ودعا الزاملي بحسب بيان المكتب الإعلامي الذي ورد لـ الخليج 365، "ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وباقي الأجهزة الرقابية، الى الاستمرار في كشف كل ملفات الفساد والهدر في المال العام، وعدم التأثر بالضغوطات"، مؤكدا أن "مجلس النواب داعم وبقوة للإجراءات التي تتبعها الجهات الرقابية، و توفير كافة التسهيلات التي تعزز عملها"،مطالباً "بضرورة أن تطال مهامها الرقابية جميع مفاصل ودوائر الدولة لتحقيق الاصلاح المنشود".وذكر البيان، أن "ذلك جاء خلال مشاركة الزاملي في الاحتفالية التي اقامها ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 95 لتأسيس الديوان ، بحضور عدد من السادة النواب، والوزراء والمسؤولين".

واشاد الزاملي وفق البيان، بـ "الدور الفاعل والاستثنائي لديوان الرقابة"، داعياً "إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المال العام سيما المتعلقة منها بتدقيق العقود الحكومية في كافة وزارات ومؤسسات الدولة".



وأكد أن "الدورة النيابية الحالية هي دورة إصلاحية تقف مع الشعب، ولن تسمح بالتهاون او التراخي مع حالات الفساد الاداري والمالي، وستعمل مع الاجهزة الرقابية لإحالة المعنيين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

وأوضح، أن "ما يجري اليوم في بعض مؤسسات الدولة هو شرعنة للفساد، وعلى الحكومة و المؤسسات الرقابية ان تأخذ دورها في وضع الحلول الحقيقية لإنهاء حالة الهدر في المال العام، وان تكون هذه المرحلة هي فترة مراقبة ومحاسبة لا مكان للفاسدين فيها".