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اليوم.. برشلونة يستعد لحسم أولى صفقاته الصيفية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-09 | 10:57

اليوم.. برشلونة يستعد لحسم أولى صفقاته الصيفية

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يستعد برشلونة لحسم أولى صفقاته الصيفية، اليوم الأربعاء، بالتعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع ، بحسب تقرير صحفي إسباني.
وينتهي عقد كريستينسن مع البلوز، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد.

 

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة سيحصل على توقيع المدافع الدنماركي بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، بعد الاتفاق على تفاصيل التعاقد.
وأضافت، أن ممثلي كريستينسن سيجتمعون مع إدارة برشلونة، اليوم، من أجل الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد، والذي من المفترض أن يبدأ من يوم 1 تموز المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كريستينسن سيوقع على عقد انتقاله إلى برشلونة لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2027.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد أكد أمس الثلاثاء، اتفاق ناديه مع كريستينسن، على الانتقال للبارسا بداية من الموسم المقبل.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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