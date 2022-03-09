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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأوكراني يؤكد أن منطقة حظر الطيران ضرورية لتجنب كارثة إنسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية عن "كارثة إنسانية" شاملة إذا لم يوافق على منطقة حظر طيران لحماية بلاده.
وأضاف زيلينسكي في خطاب تلفزيوني يومي "أن مستوى التهديد في أوكرانيا وصل إلى أقصاه بعد مرور حوالي أسبوعين منذ بدء الغزو الروسي ولكن الأوكرانيين أثبتوا أنهم لن يستسلموا أبدا".
وأردف قائلا "تستخدم روسيا الصواريخ والطائرات وطائرات الهليكوبتر ضدنا، ضد المدنيين وضد مدننا وبنيتنا التحتية. إنه واجب إنساني على العالم أن يرد".