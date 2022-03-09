روسيا تؤكد أنها لا نهدف لتدمير أوكرانيا ولا احتلالها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

جددت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء التأكيد على أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تهدف لإسقاط الحكومة الحالية ولا لتدمير الدولة، وحذرت من أن الدول التي ترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا "ستتحمل المسؤولية".



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا القول إن العمليات "تهدف إلى حماية جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ونزع سلاح أوكرانيا، واجتثاث النازية، والقضاء على التهديد العسكري القادم من أراضي أوكرانيا بسبب أنشطة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) هناك ومحاولات ضخ الأسلحة إلى البلاد".

وأضافت :"العمليات لا تهدف لاحتلال أوكرانيا ولا تدمير الدولة ولا الإطاحة بالحكومة الحالية. كما أنها لا تستهدف المدنيين".

وعلى صعيد ذي صلة، قالت زاخاروفا إن موسكو أخطرت، عبر سفاراتها، العديد من الدول بأنها "ستتحمل المسؤولية" عن أية محاولات لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، عن طريق إرسال أسلحة أو مقاتلين متطوعين.