دعوات لمنع روسيا وبيلاروس من استضافة الأحداث الرياضية الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه لا ينبغي السماح لروسيا وبيلاروس باستضافة أو تقديم عروض لتنظيم أي أحداث رياضية دولية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.



ودعا بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الاتحادات الرياضية الدولية للحد من فرص الرعاية للشركات المرتبطة بحكومتي روسيا وبيلاروس.

ووقع على البيان مسؤولون من 37 دولة، من بينها بريطانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وبلجيكا والولايات المتحدة.

ولم تدرج الصين والهند ودول في أميركا اللاتينية وإفريقيا ضمن قائمة الدول المشاركة في البيان.

وحث البيان المجتمع الرياضي الدولي على إظهار "التضامن مع شعب أوكرانيا".

يذكر أنه في الـ28 من فبراير الماضي قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن "الفيفا" أمس عن تأهل المنتخب البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم على حساب نظيره الروسي، بعد أقل من 24 ساعة على تقديم الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" على قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بحرمان الفرق الروسية من المشاركة بالبطولات.