بيان مهم من السعودية بشأن قضية المواطن المحتجز في أوكرانيا (النص)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوكرانيا، بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات الأوكرانية المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن السعودي.



وأوضحت السفارة بأنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من جمهورية أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة من وزير الخارجية.

وأضافت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر» أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجـو عبـر رحلات طيران مختلفة، كما قامت بإجلاء العديد مـن المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لجمهورية أوكرانيا.

وأكدت السفارة بأنه جار العمل على إجلاء العـدد المتبقـي مـن المواطنين السعوديين، وأن السفارة على تواصـل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفـة الممرات الآمنة التي يمكـن مـن خلالهـا عبـور المواطنين من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة، وتقوم بعثات المملكـة فـي تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهـم ومغادرتهم إلى المملكـة فـي أقـرب وقت ممكن.