روسيا تستعد لمعاقبة الغرب بسبب أوكرانيا.. وتوجه رسالة تحذيرية: «سنؤلمكم»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت روسيا تحذيراً للغرب، اليوم الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعاً ومؤثراً وينال من معظم القطاعات المهمة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، بعدما فرض الغرب عقوبات قاسية على النظام المالي والشركات في روسيا بالكامل في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقال دميتري بيريتشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية، إن ”رد فعل روسيا سيكون سريعاً ومدروساً وملموساً“.

وأمس الثلاثاء، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظراً فورياً على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره ردا على الغزو.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.

وتقول روسيا إن أوروبا تستهلك حوالي 500 مليون طن من النفط سنويا. وتورد روسيا لها حوالي 30% من هذه الكمية، أي 150 مليون طن، بالإضافة إلى 80 مليون طن من البتروكيماويات.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية ووسط مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27%، إلى 130.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 3.9% في اليوم السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89%، إلى 126.04 دولار للبرميل بعد ارتفاعها أيضا 3.6% يوم الثلاثاء.

وبجانب الولايات المتحدة، أعلنت بريطانيا أنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجياً حتى نهاية عام 2022 رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت شركة ”شل“ يوم الثلاثاء إنها ستتوقف عن شراء الخام الروسي وتوقف تدريجيا أنشطتها في قطاع الهيدروكربونات الروسية لتصبح من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تنهي نشاطها بالكامل في روسيا.