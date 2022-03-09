وول ستريت جورنال: بن سلمان وبن زايد يتجاهلان الرد على اتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي بالإمارات محمد بن زايد آل نهيان، تجاهلا الرد على اتصالات الرئيس الأمريكي ج بايدن.

ونقلت الصحيفة عن مسئولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة قولهم إن البيت الأبيض حاول دون جدوى ترتيب مكالمات للرئيس جو بايدن مع بن سلمان وبن زايد، في الوقت الذي كانت تعمل فيه الولايات المتحدة على بناء دعم دولي لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا، واحتواء أزمة ارتفاع أسعار النفط.

وأكد المسئولون أن بن سلمان وبن زايد رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة، مشيرين إلى أن المسئولون السعوديون والإماراتيون أصبحوا أكثر وضوحاً في انتقاداتهم للسياسة الأمريكية في الخليج في الأسابيع الأخيرة.

وتعليقاً على المكالمة المزمعة بين ولي العهد السعودي وزعيم البيت الأبيض، قال أحد المسئولين الأمريكيين إنه "كانت هناك توقعات بمكالمة هاتفية بين الجابين، إلا أنها لم تحدث".

وقالت الصحيفة إن المسئولين السعوديين أشاروا إلى تدهور علاقتهم مع واشنطن في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، إذ أن المملكة تريد مزيداً من الدعم بشأن الحرب ضد مليشيات الحوثي في اليمن، بجانب أهمية التعامل الجدي والفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني؛ بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضافت أن الإماراتيين يشاركون السعودية مخاوفها بشأن الرد الأمريكي المقيد على الضربات الصاروخية الأخيرة والتي شنها مسلحو الحوثي المدعومون من إيران في اليمن ضد الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي تلقا مكالمات هاتفية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وذلك بعد رفض التحدث مع جو بايدن.