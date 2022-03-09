شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينظم ورشة عمل لأعضائه حول "الدور التشريعى وأصول الصياغة التشريعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأهمية تفعيل التدريب البرلماني وعقد دورات تدريبية متخصصة لأعضاء المجلس، نظمت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ورشة عمل للنواب، حول "الدور التشريعى للمجلس وأصول الصياغة التشريعية"، اليوم الأربعاء بقر مجلس النواب.

وفي كلمته في افتتاح ورشة العمل، نقل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للأعضاء، مؤكداً حرص رئيس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل ما يهم العمل البرلمانى.

وأكد المستشار مناع، أن هذه الورشة تأتى في إطار جهود الأمانة العامة للمجلس الداعمة للمسيرة البرلمانية من خلال توفير البرامج التدريبية التي تخدم أعضاء السلطة التشريعية وتعزز من مهاراتهم في النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، لافتاً إلى أن محتوى هذا البرنامج يتناول الدور التشريعى للمجلس وأصول الصياغة الفنية للتشريعات.

ويُشرف على تنفيذ ورشة العمل معهد التدريب البرلماني المنشأ وفقاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والإرتقاء بمهاراتهم ،وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.