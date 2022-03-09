شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: زيارة الرئيس للمملكة السعودية حملت رسائل للرأى العام العربى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على عمق العلاقات المصريه السعوديه وتجذرها تاريخيا موضحا أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن زيارة الرئيس للمملكة تتويجا لهذه العلاقات القوية بين البلدين الأكبر في الوطن العربي ، مؤكدا أن تميز العلاقات المصرية السعودية تدعم الأمن القومي العربي ويساعد على احتواء أي أزمات في المنطقة لأنها ركيزة أساسية لاستقرار البلدان العربية .

وأشار الدكتور محمد جزر، إلى أن الزيارة تحميل الكثير الرسائل العاجلة للرأي العام العربي والعالمي، في ظل استمرار تدخلات أطراف إقليمية في الشأن العربي، فتعد مصر والسعودية بمثابة عمودي الأمة العربية والإسلامية وما ينسج من مؤامرات ضدهما واضح الأهداف ويستهدف دخول المنطقة في فوضى عارمة.

وأضاف رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، ان البيان المشترك بمثابة وثيقة هامة تعكس تحالف يستهدف تحقيق مصالح دول المنطقة مؤكدا أهمية ما ورد في البيان على دعم الجانب السعودي للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وضع روشتة لعلاج التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية ويدعم الثوابت المصرية التي تحارب الارهاب.