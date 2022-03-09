سقوط لص المساكن وبحوزته عملات أجنبية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين، وتحديد وضبط الجناة.

تلقي قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي من العملات الأجنبية من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عملات" أجنبية – محلية" من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب

"التسلق "، كما أضاف بقيامه باستبدال المبلغ المالي المستولى عليه لدى عملائه سيئ النية 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية ، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدوها، وأقر أحدهم بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم المضبوط وباقي المتهمين قام بتسليم المبلغ المالي المستولى عليه للمتهمان الآخران وإستبداله بالعملة المصرية مقابل تحصلهما على نسبة من المبلغ المالي.

كما أضاف بعلمهما بأن المبلغ المالي المستولى عليه من متحصلات واقعة سرقة، وبمواجهة المتهمان الآخران أيدا ما جاء بالتحريات، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.