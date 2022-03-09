القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب على المواطنين بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على صاحب محطة، وقود نظير بيع شقة سكنية له بالمقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من صاحب محطة وقود سيارات، مقيم بالمنوفية، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني "ولا يعلم باقي بياناته " إدعى بأنه سمسار عقارات، وقيامه بعرض شقة سكنية للبيع بدائرة القسم مقابل مبلغ مالي واتفق معه على التقابل لمعاينة الشقة، ولدى حضوره وبحوزته مبلغ مالي تفاجأ بتواجد المشكو في حقه وبصحبته آخران، وقام المشكو في حقه بأخذ المبلغ المُشار إليه كمقدم للشقة ولم يقم بتسليم الشقة أو رد المبلغ واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي "الجيزة، الأقصر".

عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة إثنين من المتهمين 2 هاتف محمول وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها، واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه كما أقر المتهمان الأول والثاني بقيامهما بشراء الهاتفان المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وتحويل باقي المبلغ المالي المستولى عليه لأهليتهما بأصل بلدتهما.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.