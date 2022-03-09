بالأسماء.. 3 مصابين بينهم فتاة في تصادم سيارتين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص بينهم فتاة، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بقرية المحروسة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

جاءت أسماء المصابين كالآتي: "طارق دياب محمد، 24 عامًا، جرح قطعي بالركبة اليسرى، وكريم حلمي صديق، 24 عامًا، جروح وكدمات بالجسم، ونفيسه محمد أحمد، 23 عامًا، جروح قطعية بالجبهة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.