تحصين 204 آلاف ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام بنطاق المحافظة والتي انطلقت في 22 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالى ما حُصن خلال الحملة بلغ 204 ألف و634 من إجمالى مستهدف 204 ألف و156 رأس من الماشية والأغنام بنسبة 100,2%.

في ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بأن تلك الحملة تأتي ضمن في جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة، موضحًا أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، لافتًا إلى أن الحملة ساهمت في إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يجري توفيرها، موجهًا شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من مجهودات ودعمه اللوجستي للحملة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أمام عمل اللجان لتحقيق الخطة المستهدفة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي.