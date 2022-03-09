بسبب التزويغ.. إحالة 144 موظفًا في البحيرة للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز إيتاي البارود، بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة على المنشآت الطبية والخدمية، لمتابعة الانضباط الإداري.

أسفرت الحملة عن إحالة 144 من العاملين بمستشفى إيتاي البارود وإدارة التموين للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.