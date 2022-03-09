عاشرها مثل الأزواج.. كيف استدرج سائق طفلة وهتك عرضها في منزله بكفر الشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

بكلمات معسولة استدرج سائق ثلاثيني طفلة لم تبلغ من العمر 18 عامًا، في مركز الحامول بكفر الشيخ، لممارسة نزواته الشيطانية معها.

في 12 أغسطس 2021، كانت تلك الواقعة، والتي شهدها مركز الحامول باستدراج سائق "توك توك"، "ع.ع.ا"، يبلغ من العمر 32 عامًا، طفلة عمرها أقل من 18 عامًا، تقيم بنفس عنوانه، إلى مسكنه مستغلا حداثة سنها مباعدًا بينها وبين ذويها بغرض مواقعتها.

نجح سائق الـ "توك توك"، في خططه باستدراج الفتاة واستطاع الوصول إلى مبتغاه وعاشرها معاشرة الأزواج، فيما ألقي القبض عليه، وبعرضه أمام النيابة العامة اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه كان برغبة الطفلة.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، بمعاقبة سائق الـ"توك توك"، بالسجن لمدة 6 أعوام، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، نظرًا لإدانته في تلك الواقعة بهتك عرض الطفلة، ومعاشرتها مثل الأزواج.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 25941 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 2650 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.