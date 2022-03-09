روسيا تعلن قائمة الدول "غير الصديقة"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الحكومة الروسية, وضع قائمة للدول "غير الصديقة" وهي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

وأشار بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء" امس الاثنين, إلى أن القائمة تضم "الدول والأقاليم غير الصديقة التي فرضت أو انضمت إلى العقوبات" ضدها ,على خليفة النزاع الروسي الأوكراني.

وتشمل القائمة الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا واليابان وكوريا

الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.

ولم تضم القائمة أي دولة عربية أو أفريقية.