هولندا تحظر موقعي "سبوتنيك" و"آر تي"

اسماعيل عبد الحي - حجب مزودو الإنترنت الهولنديون موقعي "آر تي"، و "سبوتنيك" في هولندا، اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير هيئة الإذاعة الهولندية "إن أو إس".

ويبدأ مقدمو الإنترنت في هولندا، "فودافون زيغو" و "تي موبايل"، و"كي بي إن" حظر المواقع الخاصة بالقناة التلفزيونية الروسية "آر تي"، ووكالة الأنباء "سبوتنيك" في هولندا منذ اليوم.

ووافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي على حظر البث في الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" وقنوات "آر تي"، وحظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأعلنت البعثة الفرنسية في مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم 1 مارس، أن "الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر البث في الاتحاد الأوروبي "سبوتنيك" و"آر تي"، مضيفة أن الممثلين وافقوا كذلك على حظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي".

هذا وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق من اليوم، أنها "ستصنف وتحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي".

وبحسب منصة التدوين القصير، فإن الخطوة التي بدأتها الاثنين، ستشجع المستخدمين فقط على "البقاء على اطلاع" وستظهر علامات على التغريدات التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة.

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