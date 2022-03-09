الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك

وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روسا وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على «تويتر»، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.
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