الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك

قررت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام «سويفت» للتحويلات المالية، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روسا وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على «تويتر»، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.