باريس: أزمة الطاقة الحالية تشبه أزمة النفط في عام 1973

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأربعاء، إن أزمة الطاقة الحالية مع ارتفاع كبير في الأسعار «شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في عام 1973».

وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19 «ستغذي ارتفاع الأسعار». وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا ملحوظا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر الواردات من النفط والغاز الروسيين.