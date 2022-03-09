صور مروّعة من أوكرانيا .. مقتل عائلة بكاملها أثناء فرارها من القصف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 12:31 مساءً

تداولت وسائل اعلام غربية اخبارا مفادها ان امرأة اوكرانية قضت تحت القصف الروسي مع ابنيها الاثنين، على الرغم من اعلان وقف النار، أثناء هربهم من مناطق الاشتباك في مدينة اربين المحاصرة.

تاتيانا وابنتها أليس (٩ سنوات)وابنها نيكيتا(١٨ سنة) قُتلوا بعدما قامت مدافع روسية باغراق المنطقة بالقذائف اثناء محاولتهم الفرار.

كما انتشرت صور تظهر العائلة ملقية على جانب الطريق، وأثارت غضبا واسعا وسط تأكيد ان “ايقاف النار” الذي يطلقه بوتن ما هو الا اعلانات كاذبة.

وكانت العائلة قد هربت سابقا من حالة اللاستقرار في جمهورية دونيتسك الانفصالية منذ ٤ سنوات، لتستقر في ضواحي العاصمة كييف حيث خططت للاستقرار في منطقة آمنة حيث يستطيع الوالدان رؤية ولديهما يكبران في محيط آمن.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” ان الام كانت تعمل في مجال المحاسبة. وكانت محبوبة من زملائها وتتمتع بحس فكاهة وكانت معروفة في عملها بشخصيتها القريبة واسلوبها اللبق.

وقد قام زملاؤها بتوجيه تحية كبيرة لها في أعقاب مقتلها واصفين اياها بالأخت الكبيرة لكل فريق العمل.

وأكدت صور مروعة انتشرت نهار الأحد ان القوات الروسية هاجمت بقوة مناطق سكنية حيث يحاول المدنيون الهروب من البلد بينما يتابع بوتين دحض قصف قواته للمناطق السكنية.

و تظهر إحدى الصور الوالدة تاتيانا مع ولديها ملقيين على الأرض بعدما قتلوا في اربين وهم يحاولون الفرار من المدينة.