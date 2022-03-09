شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: لا نسعى للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تسعى للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا، مؤكدة أن هدف العملية العسكرية إنقاذ سكان دونباس واجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا.

وأضافت أن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية بعد الاعتداء لثماني سنوات على منطقة دونباس.

وأكدت أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال المفاوضات، وتقوم بكل ما في وسعها لضمان عبور اللاجئين، مؤكدة أن أكثر من 140 ألف لاجئ عبروا إلى الاراضي الروسية.

وأوضحت أنه يتعين على البنتاجون إطلاع المجتمع الدولي على البرامج البيولوجية التي كان يجري تطويرها في أوكرانيا.

وأضافت أن بلادها تدعو واشنطن لكشف التفاصيل بشأن برامجها البيولوجية التي تطورها في أوكرانيا، لاقتة إلى أن المنشآت النووية في أوكرانيا تعمل بانتظام.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تضم كتائب متطرفة وقد أثبتنا استخدامها الأسلحة الفوسفورية والمحرمة.

من ناحية أخرى كشف وزير الدفاع الأوكراني، أن كييف تجري مفاوضات مكثفة مع شركائها من أجل الحصول على المساعدة للدفاع عن أنفسنا.

وأكدت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يقف مع أوكرانيا لمواجهة نظام استبدادي يقوم بأعمال تفجير وقتل على عتبة أوروبا.